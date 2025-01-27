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Народный артист России Баринов восхитился силой духа бойцов спецоперации

Народный артист РФ Баринов: участники СВО вызывают огромное уважение
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Владимир Астапкович/ РИА «Новости»

Участники специальной военной операции вызывают огромное уважение, а общение с бойцами наполняет жизненной энергией. Об этом в интервью журналисту Сурену Каграманову заявил советский и российский актер театра и кино, народный артист России Валерий Баринов, ставший героем проекта «Сорян, это подкаст».

Рассказывая о своих встречах с участниками спецоперации, Баринов признался, что всякий раз испытает потрясение.

«Человек без двух ног, герой России. Он рассказывал, как занимается спортом, сколько раз подтягивается. Каждый раз после таких встреч я выхожу с потрясением и уважением», — поделился артист.

Он также вспомнил, как проходящие реабилитацию бойцы в госпитале просили его сфотографироваться вместе и говорили, что отправят фотографии своим матерям.

«Это были здоровые ребята, у кого нет руки, у кого ноги, обожженные танкисты. Мы с ними очень хорошо побеседовали. Они были, как ни странно, полны жизни, оптимизма», — рассказал Баринов, добавив, что это он должен с ними фотографироваться, а не они с ним.

Артист заявил, что он восхищается силой духа бойцов.

Отношения России и Украины артист сравнил с отношениями родных людей.

«Когда проливается хоть капля крови между близкими — эту каплю стереть не могут десятилетиями. У нас пролилось море крови», — сказал он.

Баринов отказался обсуждать уехавших из России артистов, высказав мнение, что все равно в глубине души они ищут себе оправдание, что так поступают.

Живущего во Франции актера Дмитрия Назарова он назвал большим артистом и очень талантливым человеком.

«Что случилось с ним? У меня есть на это свое мнение, и я не хотел бы его озвучивать», — заявил Баринов, уточнив, что верит в возвращение своего товарища.

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