Белый шум стал самым популярным треком у российской молодежи

Часовая запись «White Noise Long» вошла в топ-5 прослушиваемых треков у молодежи

Часовая запись «White Noise Long» стала одним из самых прослушиваемых треков у пользователей Звука от 16 до 22 лет. Об этом сообщается в исследовании HiFi-стриминга Звук, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Это равномерный звук без резких изменений громкости, который напоминает отдаленный гул водопада. Вы могли слышать его, например, из телевизора — те самые «помехи», когда нет сигнала», — пояснили создатели исследования.

Самым прослушиваемым российским артистом среди молодежи стал певец MACAN. В пятерку лидеров также вошли: Егор Крид, MiyaGi & Эндшпиль, Король и Шут, ANNA ASTI.

В топ-5 самых прослушиваемых песен попали: «Царица» ANNA ASTI, «Асфаль» Jakone, Kiliana, «Рапапам» 9 Грамм, MiyaGi & Эндшпиль, «Поезда» Женя Трофимов & Комната культуры — и «White Noise Long». Создатели исследования пояснили, что молодые россияне включают белый шум, чтобы заснуть, во время работы, но иногда и просто так.

Среди аудиокниг отечественная молодежь чаще всего слушала роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. На втором месте оказался космический эпос Фрэнка Герберта «Дюна», а на третьем — откровенное фэнтези Ребекки Яррос «Четвертое крыло».

В исследовании также отмечается, что самым прослушиваемым стал известный тру-крайм подкаст — Дневники Лоры Палны.

Данные собирались за период с января 2024-го по январь 2025 года.

Ранее сообщалось, что Олег Газманов отреагировал на включение своих песен в школьную программу.