«Странно и неприятно»: коллеги заявили, что Хью Джекман завел интрижку до ухода от жены

Коллеги Джекмана сообщили, что актер начал роман на стороне до ухода от жены

Актриса Саттон Фостер и ее коллега по мюзиклу «Музыкальный человек» Хью Джекман не пытались скрыть свою привязанность за кулисами еще до развода актера. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

56-летний Джекман и 49-летняя Фостер играли пару в бродвейском мюзикле с декабря 2021 по январь 2023 года. Вскоре поползли слухи о том, что у артистов завязался настоящий роман, и поклонники предположили, что он мог стать причиной расставания Хью с его женой Деборрой-Ли Фернесс.

В начале 2025 года Джекман и Фостер перестали скрывать роман. После этого один из их экс-коллег по мюзиклу в беседе с изданием признался, что в антракте пара стояла и минуту-две обнималась прямо в костюмах — это якобы происходило во время каждой постановки на глазах у всех.

Фостер в то время была замужем за сценаристом Тедом Гриффином.

«Это было странно и в некотором смысле неприятно. Когда весь актерский состав пытался подняться в свои гримерные наверху, нам приходилось идти мимо них, обнимающихся», — делится источник.

По мнению источника, актриса «нуждалась в объятиях большого супермена».

Кроме того, добавил инсайдер, актеры ходили на «двойные свидания» с супругами.

Хью Джекман был женат на Деборре-Ли Фернесс 27 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого актеры усыновили двоих детей — сына Оскара и дочь Аву Элиот. 16 сентября 2023 года стало известно, что Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс разводятся.

Ранее Хью Джекмана и Саттон Фостер подловили, когда они стояли у машины на парковке.