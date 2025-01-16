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Звезда «Татьяниного дня» пропал со связи после заявлений об отравлении

У пропавшего актера Артема Артемьева нашли долг в размере 377 тысяч рублей
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kino-teatr.ru

Звезда сериала «Татьянин день» Артем Артемьев пропал со связи после заявления четырехлетней давности об отравлении, пишет aif.ru.

Журналисты попытались дозвониться до 51-летнего актера, однако все его номера находятся вне зоны доступа. Также издание выяснило, что ИП Артемьева давно не действует и у него есть задолженности в размере 377 тысяч рублей — 200 тысяч рублей перед Химкинским районным отделом судебных приставов и 177 тысяч рублей перед ОСП Великого Новгорода № 1.

При этом удалось узнать, что актер регулярно сдает анализы крови.

В августе 2021 года Артем Артемьев в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» заявил, его отравили, что негативно сказалось на его здоровье и вынудило вести затворнический образ жизни.

«Меня отравили. Я шесть лет просто лежал, в туалет сходить не мог. Зубы все выпали, волосы выпали. Весил 40 килограммов… Умирал, но это прошло. Мне уже лучше, ищем противоядие», — говорил он.

В декабре 2021 года Артем Артемьев стал отцом.

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