Джерард Батлер о съемках в «300 спартанцах»: «Каждый день кого-то увозили в больницу»

Актер Батлер заявил, что его коллеги ежедневно получали травмы на съемках в «300 спартанцах»

Актер Джерард Батлер признался в беседе с People, что на съемках фильма Зака Снайдера «300 спартанцев» часто случались происшествия.

Батлер вспомнил, как ежедневно «кого-нибудь увозили в больницу».

«Идет боевая сцена. Оборачиваешься, а там уже парень лежит с копьем в глазу. В другой раз оборачиваешься, а там кто-то упал и сломал лодыжку. Ну, это было безумие», — поделился актер.

Батлер отметил, что тоже пострадал на съемках, однако не уточнил, какая травма у него была.

В январе 2023 года Батлер заявил, что получил травму на съемках фильма об авиакатастрофе «Крушение». Он рассказал, что во время одной из сцен он должен был чинить шасси самолета. Руки актера были испачканы жидкостью, которую он принял за искусственный съемочный реквизит. В реальности же это была синтетическая гидравлическая жидкость (создается на основе спирта и фосфорной кислоты), которой смазывают шасси.

Когда актер попытался стереть руками пот с лица, жидкость попала ему на кожу и едва не сожгла ее.

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