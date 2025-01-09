В Австралии по ошибке снесли дом основателей AC/DC

В Австралии по ошибке снесли дом, в котором была основана рок-группа AC/DC. Об этом сообщает CNN.

Одноэтажная кирпичная постройка располагалась в Бервуде (пригород Сиднея) по адресу Берли-стрит, дом 4. Она на протяжении многих лет была местом притяжения фанатов AC/DC, поскольку здесь провели свою молодость и основали группу братья Ангус и Малкольм Янги.

В марте 2023 года бывший дом знаменитостей приобрел застройщик Burwood Square за $5,8 млн, а в декабре 2024-го девелопер принял решение о сносе жилья. В строительной компании сообщили, что узнали о культурном значении дома уже после сноса и извинились перед поклонниками.

«К сожалению, историческая связь с AC/DC не была выявлена, и мы сожалеем, что предыдущий долгосрочный владелец не поделился с нами этой важной частью истории дома», — заявил гендиректор компании Леон Камита.

По данным CNN, сейчас Burwood Square планирует построить на месте экс-дома основателей группы AC/DC 50-этажную башню. Также застройщик пообещал создать поблизости специальное пространство для фанатов рок-коллектива, где они смогут проводить время.

В 2015 году, добавляет CNN, совет Бервуда проводил проверку с целью определить, следует ли вносить дом на Берли-стрит в список местных объектов культурного наследия. Он «не рекомендовал» этого делать, поскольку «период проживания группы был слишком коротким».

Ранее сообщалось, что фанаты «Во все тяжкие» изгнали из жилища владельцев дома Уолтера Уайта.