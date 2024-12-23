В России по нацпроекту «Культура» отремонтировали более 825 детских школ искусств

За годы реализации нацпроекта «Культура» в России отремонтировали более 825 детских школ искусств (ДШИ) на сумму свыше 13,5 млрд рублей. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, до конца текущего года будет обновлено еще более 20 школ. Она уточнила, что в ДШИ по всей стране различными видами искусств занимаются более 1,5 млн детей и подростков.

«Наша задача как федерального министерства – создать для детей максимально комфортные условия. Работа проведена колоссальная. Только представьте – в стране более 5 тысяч ДШИ, расположенных в 8597 зданиях. В обновлении нуждались 1678 из них», — сказала министр.

Любимова уточнила, что за 5 лет эта потребность закрыта на 50%.

«Мы обязательно продолжим эту работу в следующем году в рамках нового национального проекта «Семья», — сказала она.

Она рассказала, что модернизация ДШИ всегда ведется совместно с регионами и муниципалитетами, а федеральные средства выделяются на капитальный ремонт и реконструкцию.

«Главная задача задействовать после ремонта каждый сантиметр площади, сделать каждый уголок не только красивым и современным, но и полезным. В общей сложности мы реконструировали и отремонтировали более 100 тыс. кв. м объектов», — добавила Любимова.

Министр уточнила, что после проведения модернизации регионы уже самостоятельно оснащают школы необходимым для образовательной деятельности оборудованием и музыкальными инструментами.

«Уверена, обновление даст новый импульс к развитию образовательных организаций, подарит преподавателям и обучающимся вдохновение для новых творческих проектов», — сообщила она.

Любимова подчеркнула, что в приоритете работы Минкультуры России находится все, что делается в рамках нацпроекта для детей и молодежи. По ее словам, это и оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами и литературой, а также капремонт и реконструкция ТЮЗов и театров кукол и другое.

Кроме того, по нацпроекту реализуются культурно-образовательные программы «Росконцерта» для детей новых регионов. Так, в 2024 году более 10 тыс. ребят посетили Москву, Тулу и Ростов-на-Дону в рамках программы «Культурная карта 4+85».