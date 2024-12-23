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Акунин: «Россия — предпоследняя страна, где я хотел бы сейчас оказаться»

Писатель Борис Акунин признался, что перестал скучать по России после СВО
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Владимир Песня/РИА «Новости»

Писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что не хотел бы сейчас вернуться в Россию. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией).

«Россия — предпоследняя страна, где я хотел бы сейчас оказаться. Последняя — это Северная Корея», — признался он.

По словам Акунина, он не был в России уже десять лет. В первые годы эмиграции писатель заходил на онлайн-карты, чтобы посмотреть на знакомые московские улицы в реальном времени — но «сейчас уже нет».

«Я не хочу видеть мою страну в таком униженном состоянии. У меня ощущение, будто кто-то в твой дом влез и испоганил там все. Нет, не хочу», — пояснил писатель.

Акунин признался, что испытывает большое уважение к тем людям, которые уехали из страны после СВО. А к тем, кто остался в России, добавил писатель, он относится по-разному.

«К одним я отношусь с сочувствием и сожалением. К тем, кто себя не потерял и не испачкался, — с уважением и надеждой. Потому что все надежды на то, что Россия не пропадет, связаны с ними», — выразил мнение писатель.

Также Акунин объяснил, почему в России, по его мнению, не снимут с показа фильмы, которые сняты по его произведениям. Писатель признался, что большую часть таких картин создала студия режиссера Никиты Михалкова. Он подчеркнул, что ему перестали выплачивать авторские отчисления из РФ.

Ранее стало известно, что Никиту Михалкова оштрафовали на 300 рублей.

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