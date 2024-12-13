Российская актриса Екатерина Климова ответила на вопрос о четвертой свадьбе. Ее цитирует kp.ru.

После развода с третьим мужем Гелой Месхи Климова не афишировала личную жизнь.

«Как только, так сразу», — намекнула она, что готова к четвертой свадьбе.

Первым мужем звезды был ювелир Илья Хорошилов, в браке с ним родилась дочь Елизавета. Елизавета в 2024 году окончила факультет журналистики МГУ и после получения диплома взяла интервью у матери, где задавала ей разные «неудобные вопросы».

В последовавшем браке с актером Игорем Петренко Климова родила сыновей Корнея и Матвея, а в третьем официальном союзе с актером Гелой Месхи — дочь Беллу.

Накануне сообщалось, что Петренко осталось выплатить всего 2 млн 369 тысяч рублей долга по алиментам Климовой. В феврале 2024 года долг составлял 9 млн 203 тысяч рублей.

Накануне Екатерина Климова попросила прощения у своих детей от разных браков.