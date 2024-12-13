Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Екатерина Климова ответила на вопрос о четвертой свадьбе

Актриса Климова намекнула, что готова к четвертой свадьбе

close
NadinStrelets/YouTube

Российская актриса Екатерина Климова ответила на вопрос о четвертой свадьбе. Ее цитирует kp.ru.

После развода с третьим мужем Гелой Месхи Климова не афишировала личную жизнь.

«Как только, так сразу», — намекнула она, что готова к четвертой свадьбе.

Первым мужем звезды был ювелир Илья Хорошилов, в браке с ним родилась дочь Елизавета. Елизавета в 2024 году окончила факультет журналистики МГУ и после получения диплома взяла интервью у матери, где задавала ей разные «неудобные вопросы».

В последовавшем браке с актером Игорем Петренко Климова родила сыновей Корнея и Матвея, а в третьем официальном союзе с актером Гелой Месхи — дочь Беллу.

Накануне сообщалось, что Петренко осталось выплатить всего 2 млн 369 тысяч рублей долга по алиментам Климовой. В феврале 2024 года долг составлял 9 млн 203 тысяч рублей.

Накануне Екатерина Климова попросила прощения у своих детей от разных браков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами