Жителей столицы Омана познакомят с культурой России

В Маскате в рамках проекта «Комплекс культурных акций за рубежом, направленных на продвижение и популяризацию русского языка» 15 и 16 декабря проведут культурные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Отмечается, что в рамках проекта, запущенного Минкультуры России и МИД РФ в прошлом году, проводятся концерты, лекции, мастер-классы и образовательные семинары, на которых зрители знакомятся с историей, традициями, искусством и культурой России.

«Итоги двух лет проведения этого мероприятия подтверждают, что русский язык, как инструмент межгосударственного и межнационального общения, служит укреплению взаимопонимания и сотрудничества в мире, а культурная и образовательная программы проекта позволяют жителям других стран увидеть красоту и поэтичность русского языка, ближе познакомиться с сокровищами российской культуры», — говорится в сообщении.

Так, 15 декабря в Национальном музее Омана откроется выставка «Россия». Ее экспозиция представит фотографии, запечатлевшие природные достопримечательности, образцы деревянного и каменного зодчества, города, снятые с необычного ракурса, и многое другое. Продолжится мероприятие фольклорной «Вечеркой», на которой гости смогут познакомиться с традициями и обычаями России.

Также для посетителей состоится концерт Государственного академического Северного русского народного хора, который познакомит жителей Маската с песенной культурой Русского Севера. Отмечается, что Северный русский народный хор по поморской традиции состоит только из женских голосов. Он был основан в 1926 году в Великом Устюге, а в 2026 году отметит свое 100-летие.

«Это огромная честь и возможность представить российскую культуру, культуру Архангельской области на международном уровне. Мы уверены, что это событие станет еще одним шагом к укреплению дружественных отношений между Россией и Султанатом Оман», — отметила директор хора Наталья Асадчик.

В свою очередь, 16 декабря старший преподаватель кафедры русского языка Института русского языка и культуры Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Александр Сумин проведет в Национальном музее Омана лекцию для людей, которые еще никогда не учили русский язык и только начинают осваивать его азы.

Мероприятия в столице и крупнейшем городе Омана станут завершающими для проекта в этом году.

Напомним, мероприятия проводятся при поддержке Минкультуры РФ, а организатором выступает ФГБУК РОСКОНЦЕРТ. В прошлом году мероприятия в рамках проекта прошли в Танзании, Мьянме, Венесуэле, Марокко, в этом году – в Бразилии и Лаосе.