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К 75-летию Бориса Щербакова устроят марафон на ТВ

Киномарафон к 75-летию Бориса Щербакова пройдет на ТВ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Марафон в честь дня рождения народного артиста России Бориса Щербакова пройдет 11 декабря на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Показ начнется в 19:55 с картины «Крик тишины». Детектив поставлен по произведению Исая Калашникова. Щербаков исполнил в фильме роль егеря Семёна Шмелева.

В 21:30 зрители смогут посмотреть «…По прозвищу «Зверь» о столкновении участника афганской войны с преступной группировкой. Щербаков сыграл антагониста главного героя — советского коммерсанта Алика, сотрудничающего с бандитами.

Завершит марафон в 23:10 лента «Без срока давности» о поиске архива гестапо и поимке агентов западной разведки. Там Щербаков исполнил главную роль — майора госбезопасности Алексея Столярова.

5 декабря Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

Позднее близкие артиста уточнили, что Щербаков попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей.

Ранее у Бориса Щербакова начались сильные боли после операции.

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