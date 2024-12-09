В Национальном центре «Россия» прошел предпоказ фильма «Алдан»

В Национальном центре «Россия» прошел предпремьерный показ фильма «Алдан», приуроченный ко Дню Героев Отечества. Об этом сообщается в Telegram-канале центра.

Отмечается, что сценарий совместного проекта Запорожской области и Якутии основан на реальных событиях и рассказывает об участниках спецоперации.

Главным героем картины стал якутский предприниматель Спиридон Дьяконов, который добровольно отправился на СВО из-за гибели дочери.

В фильме снялись актеры Дмитрий Дюжев и Иван Охлобыстин, также одну из ролей сыграл спортсмен Джефф Монсон.

«Сегодня первоочередная задача культуры — славить наших героев, главных людей нашего времени — военных и армию. Потому что на них можно положиться: на каждого в отдельности и на армию в целом. Мы обречены на победу, и я уверен, что мы победим», — сказал Охлобыстин.

Как рассказали авторы проекта, прототипом главного героя стал кавалер Ордена Мужества Николай Потапов, получивший высокую награду за героизм и смелость во время штурма Павловки в ДНР. Сегодня мужчина обучает молодежь работе с цифровыми технологиями.

«Я с удовольствием принял участие в этом проекте. По поводу главного героя фильма скажу, что мы с актером не только земляки, но и духовно очень похожи. Илья Яковлев— суперпарень, с мощной энергетикой», — рассказал Потапов.

В широкий прокат фильм выйдет в феврале 2025 года.