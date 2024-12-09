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Группа «Ундервуд» и Константин Хабенский представили вторую часть совместного альбома

Группа «Ундервуд» и Константин Хабенский выпустили альбом «Проект О. Часть 2»

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Александр Торгушников

Группа «Ундервуд» и Константин Хабенский представили вторую часть совместного альбома «Проект О». Его презентация прошла 29 ноября.

Релиз первой части альбома «Проект О», приуроченного к 100-летию со дня рождения поэта и музыканта Булата Окуджавы, состоялся 5 апреля. В него вошли 13 песен Окуджавы в новых аранжировках, записанных группой «Ундервуд» в расширенном составе при участии Константина Хабенского.

Отмечается, что в альбом «Проект О. Часть 2» вошли еще 5 композиций музыканта, которые дополнили концертную программу «Полночный троллейбус». С этой программой «Ундервуд» и Хабенский этой осенью отправились в большой тур по стране.

В рамках тура исполняются песни Булата Окуджавы при участии приглашенных инструменталистов и бэк-вокалистов, а также отрывки из воспоминаний самого поэта, его стихотворения и воспоминания современников о нем.

В Москве презентация программы состоялась 4 декабря в КЗ «Москва». В Санкт-Петербурге – 14 декабря в БКЗ «Октябрьский».

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