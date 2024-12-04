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Юморист Грушевский рассказал, как разрешает конфликты с женой

Юморист Грушевский признался, что старается не копить обиды на жену

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Юморист Михаил Грушевский признался, что у него случаются конфликты с его второй женой Евгенией Гусляровой, однако они не позволяют себе замыкаться в своих обидах. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

По его словам, супруги стараются обсудить спорные моменты и не копить взаимные обиды.

«Возникла обида на что-то, это может быть мелочь — например, давно не писал сообщение, она сразу об этом сообщает. Она часто называет меня Ягодовичем, от отчества Яковлевич. Условно она пишет: «Ягодович, а что это уже там два часа сорок две минуты ни одного сообщения?» Это смешно, и сразу разряжает обстановку», — сказал Грушевский.

Юморист добавил, что у него с женой налажено взаимопонимание. Они оба уверены, что общение в семье должно быть супругам «в кайф», добавил Грушевский.

4 декабря звезда сериала «Кадетство» Вадим Андреев рассказал в интервью о решении обвенчаться с женой после 40 лет брака. По признанию актера, он пришел к этому благодаря наставлениям духовника. Он также добавил, что иногда ругается с супругой, однако, живут они хорошо.

Ранее Грушевский назвал подходящее наказание для Соболева за неприличный жест с ЦСКА.

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