Сердюков не согласился сделать предложение Бородиной на Новый год

Блогер Николай Сердюков признался в беседе с «Пятым каналом», что не хочет делать предложение Ксении Бородиной на Новый год.

Сердюков считает, что лучше он попросит руки у Бородиной 8 марта – в Международный женский день и день рождения телеведущей.

«Представляете, сразу за день!» — отметил блогер.

Бородина считает, что предложение должно быть сюрпризом и неожиданностью. Она также посоветовала мужчинам обращать внимание на маникюр возлюбленных, когда просят их руки.

«Нужно просить на свежий маникюр! Это очень важно! У нас с подругой был смешной случай, когда она говорит: «Я была уверена, что он мне в этом путешествии сделает предложение. Я сделала красивый френч. Прилетаю — ни хрена. Но когда у меня ногти отрасли до середины, он решил сделать предложение. Я даже сфоткать не смогла», — рассказала телеведущая.

Сердюков заявил, что примет к сведению слова Бородиной.

В августе Ксения Бородина раскрыла роман с Николаем Сердюковым. Пара познакомилась в проекте «Последний герой». Известно, что телеведущая старше возлюбленного на пять лет. Блогер признался, что такая разница в возрасте его не смущает и он ее не чувствует.

Ранее Бородина объяснила, почему не переехала в дом Сердюкова.