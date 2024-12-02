Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны победители девятого Московского еврейского кинофестиваля

Фильм «Похищенный» назвали лучшим в рамках Московского еврейского кинофестиваля

close
Пресс-служба Московского еврейского кинофестиваля

Члены жюри девятого Московского еврейского кинофестиваля назвали имена победителей конкурсных программ, сообщает пресс-служба мероприятия.

Торжественная церемония закрытия кинофестиваля прошла 1 декабря в киноконцертном комплексе «Мосфильм». Лучшие работы были выбраны в пяти номинациях: «Лучший фильм», «Приз жюри», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший документальный полнометражный фильм», «Лучший документальный короткометражный фильм».

Так, в номинации «Лучший фильм» победила картина итальянского режиссера Марко Беллоккьо «Похищенный». С полным списком победителей девятого Московского еврейского кинофестиваля можно ознакомиться на сайте фестиваля.

«Самое главное, что фестиваль состоялся. Для нас это мечта, которая становится реальностью каждый год. Как говорил царь Соломон: «Исполнившееся желание – древо жизни», — сказал генеральный продюсер кинофестиваля Егор Одинцов.

В свою очередь, кинорежиссер и сценарист, председатель девятого Московского еврейского кинофестиваля Алексей Герман-младший подчеркнул, что он и все члены жюри были счастливы принять участие в таком прекрасном событии.

«Мы старались очень внимательно отсмотреть программу, и мне кажется, что победили наиболее достойные фильмы», — отметил он.

Также на церемонии объявили даты юбилейного десятого Московского еврейского кинофестиваля. Отмечается, что смотр пройдет в столице с 14 по 21 сентября 2025 года.

Напомним, в этом году столичный кинофестиваль проходил с 24 ноября по 1 декабря. Зрителям представили картины из 11 стран, включая Россию, Индию, Сербию, Аргентину, Канаду, Израиль. Около 50 кинопоказов приняли городские площадки: киноцентр «Октябрь», ГУМ Кинозал, Центр «Зотов» и Еврейский музей и центр толерантности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами