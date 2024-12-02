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Группа «Катюша» выпустила первый авторский альбом

Солистки группы «Катюша» посвятили песни нового альбома лучшим качествам мужчин

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Пресс-служба группы «Катюша»

Группа «Катюша» выпустила свой первый авторский альбом «Голос поколения», в который вошли восемь песен, включая уже известные композиции «Майбах» и «Лето за лентой». Об этом сообщили в пресс-службе коллектива.

Группа начала концертную деятельность в 2023 году, выступая перед военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции.

На данный момент группа побывала в разных уголках страны и объехала все новые регионы.

Авторами песен из нового альбома является сами участницы коллектива.

Девушки говорят, что композиции посвящены лучшим качествам мужчин, а новый альбом — это их видение будущего, которое предстоит строить молодежи.

Лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец отметил, что в новом альбоме много запоминающихся припевов, внятные понятные тексты и нет «никакого заигрывания с аудиторией».

Напомним, в мае группа «Катюша» выпустила альбом «Вставай, страна!» с песнями времен Великой Отечественной войны в современных аранжировках. Альбом был записан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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