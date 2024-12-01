«Работала на трех работах»: Сергей Лазарев о воспитывавшей его в одиночку маме

Певец Сергей Лазарев рассказал о маме, воспитывавшей его и его брата в одиночку. Артиста цитирует «Вечерняя Москва».

Лазарев называет маму Валентину Викторовну настоящей героиней.

«Папа ушел от нас, еще когда мы были маленькими. Мама работала на трех работах днями и ночами. А по праздникам жарила нам курицу, готовила самые вкусные в мире блины и сырники», — вспоминает он.

По словам певца, мама научила его тому, что главное — дать своему ребенку любовь и поддержку. 41-летний артист признался, что заботливая мама и сейчас привозит ему еду в контейнерах.

Накануне Сергей Лазарев публично поздравил сына с днем рождения. Артист поделился в соцсетях архивным кадром, снятым, когда мальчику было несколько месяцев.

Ранее Лазарев заявил, что платит первенцу за прочитанные книги — 100 рублей за каждую.