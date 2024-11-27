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В киноцентре «Октябрь» открылся девятый Московский еврейский кинофестиваль

На Московском еврейском кинофестивале покажут около 50 работ из 11 стран

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Depositphotos

В киноцентре «Октябрь» 24 ноября стартовал девятый Московский еврейский кинофестиваль, сообщает пресс-служба мероприятия.

Как отметил президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности, председатель попечительского совета МЕКФ, раввин Александр Борода, Московский еврейский кинофестиваль является важнейшим событием в еврейской жизни в России.

«Это – событие, которое объединяет и светских, и религиозных людей всех возрастов и социальных слоев. Кино любят все! Каждый год, когда проходит еврейский кинофестиваль, в еврейской общине происходит некое пробуждение – все ощущают особые единство, подъем и радость. Этот кинофестиваль – важнейший энергетический заряд для каждого из нас», — сказал он.

Также на открытии фестиваля режиссеру Сергею Урсуляку вручили приз «За вклад в развитие еврейского кинематографа».

«Я очень надеюсь, что заставил нескольких антисемитов усомниться в своей правоте. Только в этом я вижу свой вклад», – отметил он.

В свою очередь, режиссер Игорь Садреев за документальную картину «Найди еврея» о феномене советского еврейства удостоился приза имени Якова Каллера «За лучший российский фильм года на еврейскую тему».

Генеральный продюсер девятого Московского еврейского кинофестиваля Егор Одинцов отметил, что ни в одном городе мира сейчас не смогли бы провести фестиваль так спокойно, как в Москве.

«Практически везде событие такого масштаба столкнулось бы с антисемитскими протестами на фоне антиизраильских настроений. Давайте это ценить», — сказал он в завершении церемонии открытия.

Отмечается, что в этом году в рамках смотра пройдут порядка 50 показов работ из 11 стран. На городских площадках фестиваля представят художественные и документальные фильмы еврейской тематики, а также проведут встречи с создателями картин, панельные дискуссии, круглые столы и мероприятия VR-программы.

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