В Пушкинском музее расскажут про Al-технологии Сбера для сохранения артефактов

Посетители выставки «От слепка до пикселя. Искусство через призму данных», открывшейся в Пушкинском музее, смогут узнать об Al-технологиях Сбера, которые помогают искусствоведам получать новые инструменты для воссоздания и изучения культурных артефактов. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера, при поддержке которого открылась выставка.

В компании рассказали, что благодаря технологиям 3D-сканирования и AI-реконструкции изображений от Sber Metaverse Tech научные сотрудники музея получили объемные образы экспонатов, необходимые в реставрационной и исследовательской работе.

Другая часть проекта посвящена исследованию потенциала искусственного интеллекта и его взаимодействию с искусствоведом.

Для создания объемных образов специалисты сделали оцифровку коллекции.

На выставке представили 3D-модель слепка с «Колодца пророков» (оригинал исполнен Клаусом Слютером), который требовал выполнения высотных работ, а также миниатюрную настольную печать с фигурной ручкой, принадлежавшей роду Медичи.

Кроме того, 3D-сканирование от Сбера помогло виртуально смоделировать целостную форму предметов искусства по их осколкам — технология применялась для воссоздания внешнего вида древнесирийского кувшина и впоследствии может пригодиться для восполнения утраченных форм любых предметов.

Предложенное Сбером высокоточное сканирование труднодоступных глазу деталей поможет искусствоведам дополнить свои знания о предмете, а зрителям — не упустить ни одной подробности.

Еще одна часть проекта посвящена исследованию применения генеративной нейросети Сбера Kandinsky в области искусствоведения. Сотрудники музея и промпт-инженеры Сбера работали с картиной Лукаса Кранаха Старшего «Мадонна с Младенцем». Они стремились найти ответы на вопросы о будущем культурного наследия и его связи с развитием технологий.

В Сбере считают, что взаимодействие с искусственным интеллектом помогает формулировать вопросы о новых способах сохранения произведений искусства и о том, какой «жизненный путь» их ждет в цифровом мире.

Также на выставке представили подборку работ из собрания музея, которые демонстрируют развитие технологий создания репродукций в XX-XXI веках.

Напомним, в начале года Пушкинский музей и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации.