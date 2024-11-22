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В Москве расскажут об истории города с I тысячелетия до нашей эры

Выставка «История Москвы» откроется в Музее Москвы 3 декабря 2024 года

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Пресс-служба музея Москвы

Масштабная экспозиция «История Москвы» откроется в Музее Москвы 3 декабря 2024 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

На выставке москвичам и гостям столицы расскажут об истории города, начиная с I тысячелетия до нашей эры, первых дьяковских поселений на берегах Москвы-реки и до начала Великой Отечественной войны. Всего в экспозицию вошли 2200 артефактов и произведений искусства, позволяющие посетителям представить, как жили их предки: во что одевались, чем занимались, что любили и чем увлекались.

«За свою восьмивековую историю наш город пережил множество драматических событий: разрушительные пожары, войны, эпидемии, революции, но одновременно и периоды масштабного строительства, стремительного технического прогресса, культурных и индустриальных достижений. Каждое оставило свои отпечатки — это и редкие исторические находки, и типовые предметы времени, которые можно будет увидеть в экспозиции Музея Москвы», — подчеркнули в пресс-службе.

На выставке покажут работы Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Огюста Кадоля и других живописцев, запечатлевших на своих полотнах панорамы города. Также у посетителей появится возможность посмотреть на коллекцию акварелей с реконструкцией видов древней столицы, которые художник Аполлинарий Васнецов создал в 1920-х годах специально по заказу Московского коммунального музея.

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