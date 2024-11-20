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Московский еврейский кинофестиваль откроется показом фильма «Зона интересов»

Серия показов картин на еврейскую тематику стартует в Москве 24 ноября

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Пресс-служба 9-го Московского еврейского кинофестиваля

Серия показов картин на еврейскую тематику, которая состоится в рамках 9-го Московского еврейского кинофестиваля, начнется с российской премьеры оскароносного фильма британского режиссера Джонатана Глейзера «Зона интересов». Об этом сообщили в Фонде поддержки и развития еврейского кино «Ковчег», который является организатором мероприятия.

Российская премьера фильма состоится 24 ноября в столичном киноцентре «Октябрь».

Картина, главные роли в которой исполнили Кристиан Фридель и Сандра Хюллер, стала лауреатом двух премий «Оскар» этого года.

События разворачиваются в доме семьи коменданта концентрационного лагеря Освенцим во время Второй мировой войны.

Пока глава семейства ходит на работу, его супруга возделывает сад, следит за домом и воспитывает пятерых детей. Обитатели дома не обращают внимания на разворачивающуюся за высоким забором трагедию.

Кинорежиссер и сценарист, председатель жюри 9-го Московского еврейского кинофестиваля Алексей Герман-младший назвал фильм открытия мероприятия не только титулованной, но и важной для кинематографии картиной.

Он заявил, что на фестивале представят много интересных фильмов.

9-й Московский еврейский кинофестиваль пройдет в столице с 24 ноября по 1 декабря и объединит картины из 11 стран. Зрители получат возможность увидеть художественные, документальные и экспериментальные проекты в рамках около 50 кинопоказов. Гостей также ждут образовательные мероприятия, ретроспектива и VR-программа.

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