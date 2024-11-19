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Организаторы Московского еврейского кинофестиваля раскрыли детали программы

Московский еврейский кинофестиваль пройдет в столице с 24 ноября по 1 декабря

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Depositphotos

Гости 9-го Московского еврейского кинофестиваля, который пройдет в столице с 24 ноября по 1 декабря, получат возможность посетить около 50 показов картин из 11 стран, в том числе премьеры художественных и документальных лент российского, индийского, сербского и аргентинского производства. Об этом на состоявшейся в ТАСС пресс-конференции сообщили организаторы мероприятия.

Кинопоказы пройдут на четырех площадках: в киноцентре «Октябрь», в кинозале ГУМа, Центре «Зотов», а также в Еврейском музее и центре толерантности.

В сюжетах лент — реальные истории из жизни диаспор на каждом континенте, авторские исследования прошлого, настоящего и будущего, эксперименты молодых авторов.

По словам генерального продюсера Московского еврейского кинофестиваля Егора Одинцова, в программе будут фильмы высокого качества.

«На 90% вся программа фестиваля — это российские премьеры. Что касается конкурсных программ, по традиции это фильмы, которые будут показаны впервые. Хочется верить, что зритель будет помнить об эксклюзивности наших конкурсных показов», — заявил он.

Фестивалю дадут старт в киноцентре «Октябрь». На церемонии вручат специальный приз имени Якова Каллера «За лучший российский фильм года на еврейскую тему» и почетный приз за вклад в развитие еврейского кинематографа.

Председателем жюри выступит российский кинорежиссер и сценарист Алексей Герман-младший. В состав коллегии основного конкурса войдут киновед, отборщик Ситора Алиева, актриса Софья Лебедева, продюсер и сценарист Роман Кантор. Среди членов жюри конкурса документального кино — продюсер Ольга Ерофеева-Муравьева, режиссер-документалист Иван Власов, куратор кинопроектов Полина Прибытько. Короткометражные проекты будут оценивать актер Владислав Ценев, художник по костюмам Анна Кудевич, куратор кинопроектов и киновед Сергей Дешин.

Алексей Герман-младший назвал предстоящее мероприятие нужным и правильным, подчеркнув, что русское и советское искусство неразрывно связано с еврейством.

«Огромное количество выдающихся мастеров, тех, кто сформировал и создал наш кинематограф, были евреями и оставили в нем большой след», — заявил кинорежиссер.

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