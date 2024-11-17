Бьянка захотела выйти замуж за пластического хирурга

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, призналась в шоу «Секрет на миллион», что хочет выйти замуж за пластического хирурга.
Бьянка отметила, что такие специалисты хорошо зарабатывают.
«К тому же врач — такая хорошая профессия, врач дома всегда пригодится. Мне кажется, что мы должны быть из разных сфер. Тогда все получится нормально», — поделилась исполнительница.
Бьянка также рассказала, что похудела на 41 килограмм. Артистка регулярно посещала клинику, в которой ей назначили лечение гормональных проблем. В больнице она делала специальные капельницы с витаминами, чтобы хорошо себя чувствовать. По словам певицы, такие процедуры также выводят лишнюю жидкость из организма.
Бьянка также занимается спортом, ходит на лечебную физкультуру и плавает в бассейне.
В марте Бьянка сделала пластическую операцию — абдоминопластику. Помимо исправлений в области живота, ей также выкачали жир у ног. Знаменитость раскрыла, что потратила на пластику порядка трех миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что Бьянка запишет с Natan дуэт после поцелуя.