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Композитор Артемьев вспомнил, как в СССР пили Коппола и Антониони

Композитор Артемьев рассказал, что познакомился с Копполой и Антоиони подростком

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Из личного архива Артемия Артемьева

Сын советского композитора Эдуарда Артемьева, композитор эксперименталист Артемий Артемьев рассказал в интервью «Газете.Ru», что подростком познакомился с легендарными режиссерами Фрэнсисом Фордом Копполой и Микеланджело Антониони.

По словам Артемьева, на встречи с приезжавшими в СССР режиссерами он попал в 13-14 лет. Встречи проходили в экспериментальной студии электронной музыки в музее Скрябина.

«Фрэнсис Форд Коппола — веселый, бородатый, выпивающий человек. А Микеланджело Антониони, когда пришел, был в напряжении. Но потом он опрокинул две стопки водки и стал замечательным совершенно человеком, просто удивительным!» — посмеялся он.

Композитор признался, что сперва Антониони не понял, куда попал, однако после оказался интереснейшим собеседником.

«Вокруг какие-то подозрительные длинноволосые мужики, с бородами и гитарами... А потом он расслабился, раскрепостился, стал самим собой», — поделился он.

26 ноября в Московском международном Доме музыки пройдет концерт памяти композитора, классика советской и российской киномузыки Эдуарда Артемьева.

В интервью «Газете.Ru» Артемий Артемьев также рассказал о работе с архивом отца и семейных музыкальных традициях.

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