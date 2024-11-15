Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эдуард Артемьев написал тему «Свой среди чужих» на застолье с Михалковым

Сын Эдуарда Артемьева: композитор придумывал музыку для Михалкова на застолье

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Сын советского композитора Эдуарда Артемьева, композитор-эксперименталист Артемий Артемьев, в интервью «Газете.Ru» рассказал, как отец написал главную тему фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова.

По словам Артемьева, отец встречался с Михалковым для разговоров и застолий, и беседы постепенно уходили в музыку.

«Взять, например, тему из «Свой среди чужих, чужой среди своих»: они с Никитой сидели за столом, о чем-то говорили, папа что-то наиграл на трубе, потом забыл, а потом руки сами вспомнили», — говорит он.

В свою очередь, с Андреем Тарковским работа складывалась иначе. Режиссер говорил, что музыка ему не нужна, и композитору приходилось работать с шумами.

«Помните, как в «Сталкере» из шумов дрезины вырастает ритмическая картинка?» — напомнил он.

Создание музыки для Андрона Кончаловского давалось отцу труднее, отметил Артемьев.

«Он четко знал, какую музыку хочет, и всегда говорил, что конкретно ему нужно — Верди, Пуччини или Бах. И у них с отцом рождался такой тандем: с одной стороны, достаточно тяжелый, с другой, очень интересный», — поделился композитор.

26 ноября в Московском международном Доме музыки пройдет концерт памяти композитора, классика советской и российской киномузыки Эдуарда Артемьева.

В интервью «Газете.Ru» Артемий Артемьев также рассказал о работе с архивом отца и семейных музыкальных традициях, поделился воспоминаниями о встречах с Микеланджело Антониони, Френсисом Фордом Копполой, объяснил, что общего у книги с партитурой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами