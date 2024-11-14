Комикесса Складчикова рассказала о неоднократных изменах

Комикесса Виктория Складчикова призналась в шоу «Сессия» на VK Видео, что бывший возлюбленный неоднократно ей изменял.

По словам Складчиковой, их отношения с экс-партнером изначально были неправильно выстроены. Артистка узнала об изменах в поезде, во время тура. Комикесса уточнила, что была рада этому. Она объяснила, что долгое время не могла закончить отношения.

«Точка бы ставилась намного дольше», — отметила юмористка.

Складчикова добавила, что никогда не выбирала партнеров по образу и подобию отца.

«Даже если видела форму ногтей, как у отца — сразу нет», — заявила артистка.

Складчикова рассказала, что ее родители развелись, когда она была маленькой. В детстве артистка переживала по этому поводу и думала, что ей не хватает отца. Однако сейчас она рада, что все так сложилось.

«Потому что если бы не было этого равнодушия его ко мне, то у меня многое бы вообще не получилось. Потому что все, что я делала в жизни — это, по сути, доказать моему отцу изначально, что «смотрите», — объяснила знаменитость.

Ранее Виктория Складчикова сыграла свадьбу в пельменной.