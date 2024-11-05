Райан Рейнольдс пишет сценарий, чтобы вновь воссоединиться с Хью Джекманом

Актер Райан Рейнольдс сообщил, что пишет сценарий к новому фильму, не связанному со вселенной Marvel. Его слова передает Variety.

Рейнольдс, который также работал над скриптом «Дэдпула и Росомахи», проведет за работой над предстоящей картиной целый год.

«Я пишу фильм для себя, Хью [Джекмана] и Шона [Леви] — не для Marvel», — уточнил актер.

Детали сюжета и другие подробности будущего фильма неизвестны. Также Рейнольдс не стал раскрывать, поддерживает ли производство какая-либо студия.

Для Райана Рейнольдса и Хью Джекмана картина может стать второй совместной работой после «Дэдпула и Росомахи». С режиссером Шоном Леви актер сотрудничал уже трижды — в боевике «Проект «Адам»», комедии «Главный герой» и последнем «Дэдпуле».

Фильм «Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях вышел в мировой прокат 26 июля. По сюжету супергерой Уэйд Уилсон (Дэдпул) попадает в «Управление временными изменениями» и вместе с Росомахой постарается изменить историю героев Marvel.

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