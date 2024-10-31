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Мерьем Узерли призналась, что пожалела о съемках в «Великолепном веке»

Актриса Мерьем Узерли жалеет о съемках в сериале «Великолепный век»

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Gerald Matzka/Instargam

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, ставшая наиболее известной благодаря роли Хюррем в сериале «Великолепный век», не раз признавалась, что сильно жалеет об этих съемках. Это привело к выгоранию и неудачам в личной жизни, которая так и не сложилась, рассказала «Пятому каналу» кинокритик Илона Егиазарова.

«Смены [у актрисы] длились по 10-16 часов. Никакой частной жизни, возможности отдохнуть, съездить на выходные к родным. Всего этого не было. Она эмоционально выгорела», — пояснила кинокритик.

По ее словам, именно от усталости и желания поддержки близкого человека Узерли завела роман с бизнесменом Джаном Атешем, к тому моменту уже слывшим аферистом и бросившем ее из-за беременности. После этого актриса впала в депрессию, бросила съемки в сериале и уехала в Германию, прекратив общение со всеми родственниками и коллегами. Позже она родила дочь Лару, а Атеша обвинили в мошенничестве и объявили в розыск.

Три года назад у Узерли родилась вторая дочь Лили, однако замуж она так и не вышла. Сегодня она сосредоточена на работе и воспитании детей, часто ездит в Россию на фестивали и презентации. По словам концертного продюсера Сергея Дворцова, она получает за это хорошие гонорары — от 3 млн до 30 млн рублей. Он добавил, что райдер при этом у звезды очень скромный — он состоит из обычной еды и воды, в отличие от многих звезд.

В целом сейчас, по словам кинокритиков, Мерьем Узерли всячески старается отстраниться от образа Хюррем, из-за чего уже изменила внешность и отказывается от любых костюмных проектов.

Ранее сообщалось, что звезда «Великолепного века» отпраздновала трехлетие дочери в стиле «Маши и медведя».

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