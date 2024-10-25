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Продюсер рассказал, сколько зарабатывает Гуф с выступления

Продюсер Дворцов: рэпер Гуф зарабатывает от 2 млн рублей с выступления

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Антон Волков/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что рэпер Алексей Долматов (Гуф) получает 2-2,5 миллиона рублей за частное мероприятие.

Дворцов считает, что скандал с дебошем у банного комплекса может сказаться на Долматове как позитивно, так и негативно. При хорошем раскладе, как отмечает продюсер, Гуфа станут чаще приглашать на корпоративы и светские мероприятия.

Дворцов также прокомментировал драку Долматова в подмосковном городе Апрелевке. 23 октября Гуф отказался платить за продление в бане. Администратор заведения вызвала к рэперу управляющую. Та позвала на помощь двоюродного брата — сотрудника патрульно-постовой службы. Завязалась перепалка, Гуф ударил полицейского.
Дворцов считает, что Долматов вышел за рамки приличия. При этом продюсер назвал рэпера «хорошим мужиком».

«Как правило, артисты такого уровня всегда отказываются где-либо и за что-либо платить. Они понимают, что популярны, и зачем платить, если им самим платят. Наверное, он зажлобился и действительно не захотел платить», — отметил шоумен.

Ранее Гуфу предложили выступить в госпиталях перед российскими солдатами.

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