Анна Калашникова о Natan и Лерчек: «Это люди с двойным дном»

Певица и модель Анна Калашникова в беседе с kp.ru осудила роман блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) и певца Natan (Натана Мирова) на проекте «Звезды в джунглях».

Калашникова назвала блогершу и певца «людьми с двойным дном». Артистке непонятны их отношения. Она поинтересовалась, какой пример подает эта пара молодежи. Модель посочувствовала семье исполнителя.

Калашникова также прокомментировала заявление жены Natan Анастасии Швецовой о том, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу. Певица предположила, что таким образом Швецова пытается защитить репутацию супруга.

«Ну какой жене приятно видеть, как по соцсетям репостятся ролики, на которых Натан милуется и целуется с Лерчек? Более того, ранее с этим артистом тоже были некрасивые истории. Он и до проекта изменял жене, зачем-то публично в этом каялся и снова, как мы видим, встал на путь изменщика», — отметила исполнительница.

11 октября СМИ опубликовали видео, на котором Лерчек сидела на коленях у Мирова. Знаменитости страстно целовались и обнимались, несмотря на то, что певец женат.

Ранее Погребняк заявила, что Natan опозорил жену и детей.