Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анна Калашникова о Natan и Лерчек: «Это люди с двойным дном»

Модель Анна Калашникова: жена Natan пытается спасти репутацию мужа после измены

close
annakalash/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и модель Анна Калашникова в беседе с kp.ru осудила роман блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) и певца Natan (Натана Мирова) на проекте «Звезды в джунглях».

Калашникова назвала блогершу и певца «людьми с двойным дном». Артистке непонятны их отношения. Она поинтересовалась, какой пример подает эта пара молодежи. Модель посочувствовала семье исполнителя.

Калашникова также прокомментировала заявление жены Natan Анастасии Швецовой о том, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу. Певица предположила, что таким образом Швецова пытается защитить репутацию супруга.

«Ну какой жене приятно видеть, как по соцсетям репостятся ролики, на которых Натан милуется и целуется с Лерчек? Более того, ранее с этим артистом тоже были некрасивые истории. Он и до проекта изменял жене, зачем-то публично в этом каялся и снова, как мы видим, встал на путь изменщика», — отметила исполнительница.

11 октября СМИ опубликовали видео, на котором Лерчек сидела на коленях у Мирова. Знаменитости страстно целовались и обнимались, несмотря на то, что певец женат.

Ранее Погребняк заявила, что Natan опозорил жену и детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами