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Жасмин объяснила, почему считает себя матерью четверых детей

Певица Жасмин призналась, что считает невестку своим четвертым ребенком

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Жасмин похвасталась в беседе с mk.ru , что у нее хорошие отношения со своей невесткой, экс-фигуристкой Евой Хачатурян.

Исполнительница призналась, что теперь считает себя матерью четверых, поскольку называет Хачатурян дочерью. По словам Жасмин, она гордится, что в ее семье теперь не трое, а четверо детей.

«Все мне писали в социальных сетях, что я — злостная свекровь, а я оказалась такой пушистой, хорошей и мягкой», — заявила певица.

Жасмин поделилась, что Хачатурян называет ее мамой. Девушка стала обращаться к свекрови подобным образом задолго до свадьбы.

«Я жду внуков. Но это все в руках Всевышнего. Буду рада любому ребенку. Но больше хочу внучку», — отметила звезда.

Старший сын знаменитости Михаил Семендуев в апреле 2024 года женился на бывшей фигуристке Еве Хачатурян, которая сейчас развивается в журналистике. Мужчина сделал предложение возлюбленной втайне от матери, а позже поставил артистку и отчима бизнесмена Илана Шора перед фактом.

Исполнительница родила Михаила от бизнесмена Вячеслава Семендуева, с которым развелась в 2006 году. С 2011 года артистка замужем за Шором. Супруги воспитывают двоих детей: 12-летнюю Маргариту и 8-летнего Мирона.

Ранее 51-летний актер «Склифосовского» признался, что переживает из-за возраста.

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