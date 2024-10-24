Госпитализированную с подозрением на аппендицит Алену Яковлеву выписали из больницы

Народная артистка России Алена Яковлева подтвердила, что ее выписали из НИИ имени Склифосовского. Ее слова передает Агентство городских новостей «Москва».

«Буду долечиваться дома», — подчеркнула актриса.

О госпитализации Яковлевой стало известно 21 октября. Представитель НИИ имени Склифосовского в Москве подтверждал, что актриса находится на лечении в хирургическом отделении. Он заявлял, что состояние артистки оценивается как средней степени тяжести.

22 октября Яковлева подтвердила свою госпитализацию. Она рассказывала, что была доставлена в больницу с острой болью и подозрением на аппендицит. По словам артистки, в ходе обследования врачи установили другой диагноз, связанный с «кишечными делами».

Алена Яковлева получила звание народной артистки России в 2008 году. Она дебютировала в кино в 1988 году в картине «Филиал». В фильмографии артистки более 120 работ. Она снималась в таких проектах, как «Склифосовский», «Кадетство», «Женский доктор». С 1985 года Яковлева входит в труппу Московского академического театра сатиры.

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