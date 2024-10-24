Неизлечимо больная Селин Дион сделала редкое заявление на публике

Канадская певица Селин Дион сделала редкое заявление на публике. Неизлечимо больная артистка произнесла речь о надежде на вручении премии «Spirit of Life» американской онкологической клиники «Город надежды», пишет Page Six.

По словам Дион, качественное лечение дает людям самое главное — надежду.

«Оно дает самый ценный ингредиент, дает надежду. И я знаю, насколько это важно», — сказала она, отметив, что во время «серьезных испытаний» важно сохранять надежду и позитив.

56-летняя звезда напомнила, что болезнь может прийти и в семью, полную любви и поддержки.

«Для многих из нас, кто испытал это в определенный момент, большая радость собраться сегодня вечером вместе со всеми в этом зале, чтобы сделать все, что в наших силах, чтобы помочь распространить этот великий дар надежды», — заключила она.

В декабре 2022 года у Селин Дион диагностировали неврологическое расстройство — синдром мышечной скованности. Это редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему, которое проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц. В последний раз она выходила на публику на закрытии Олимпийских игр-2024 в Париже.

Накануне Селин Дион обвинили в пении под фонограмму на Олимпийских играх.

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