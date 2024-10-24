Гуф покаялся за дебош в бане перед сотрудниками полиции

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) записал видео из отдела полиции, в котором извинился перед сотрудниками РОВД, журналистами, своими родителями и сотрудниками банного комплекса. Видео опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Каюсь за свою последнюю выходку, которая разлетелась по всему интернету. Очень стыдно перед всеми. В первую очередь стыдно перед сотрудниками полиции всего округа Подмосковья за то, что столько хлопот принес своей хулиганской выходкой», — заявил рэпер.

Долматов пообещал постараться больше «не косячить», поскольку ему не нужна лишняя статья за спиной и тюремный срок.

«Но как пойдет, так пойдет», — при этом отметил он.

24 октября стало известно, что на рэпера Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство после драки у банного комплекса. Конфликт начался с того, что Долматов в ночь на 23 октября арендовал баню вместе с пятью людьми в подмосковном городе Апрелевке. По словам сотрудников комплекса, во время отдыха компания употребляла наркотики.

Гуф оплатил два часа аренды бани, однако позже попросил продлить еще на три часа. Когда пришла пора платить, рэпер отказался. Предварительно, администратор бани вызвала к Долматову управляющую. Та позвала на помощь двоюродного брата — сотрудника патрульно-постовой службы. Завязалась перепалка, Гуф ударил полицейского.

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