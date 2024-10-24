На Камчатке проверят спектакль, который обвиняют в глумлении над героями Крымской войны

Автор пьесы, по которой поставили спектакль «Памятник «Слава», Александр Вислов заявил, что глава минкульта Камчатки Оксана Прокопенко была на предпремьерном показе постановки и не увидела ошибок. Его слова передает «Подъем».

«Там были высказаны некие критические замечания, как мне передавали, определенные претензии в адрес драматурга, но режиссерскую работу вполне приняли», — вспомнил Вислов.

Накануне минкульт Камчатки сообщил, что ведомство проводит служебную проверку в отношении руководства Камчатского театра драмы и комедии из-за показа спектакля об обороне Петропавловска в 1854 году. Зрители обвинили создателей постановки в глумлении над героями Крымской войны.

Однако, по словам Вислова, к историческим событиям в спектакле сложно придраться. При этом зрителям мог не понравиться разговор двух историков, которые, будучи в современном мире, переосмысляют события прошлого.

«Сегодня настолько взбудоражено общественное сознание, что готовы оскорбление видеть во всем», — посетовал автор пьесы.

Вислов признался, что был на втором показе постановки. И тогда, вспомнил он, зал раздался аплодисментами после показа. Он не исключил, что местный минкульт мог инициировать проверку «Памятника «Славы» из-за внутреннего конфликта в театре. В нем сменилось руководство, из-за чего часть труппы недовольства.

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