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Продюсер рассказал, сколько может зарабатывать дочь Глюкозы с выступлений

Продюсер Дворцов: певица Ray может зарабатывать 100-300 тысяч рублей с выступления

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Личный архив

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что дочь певицы Глюкозы Лидия Чистякова-Ионова (Ray – творческий псевдоним) может зарабатывать 100-300 тысяч рублей с выступления.

Дворцов уверен, что Рэй может получать до полумиллиона рублей, но это «прям край». Он объяснил, что у певицы еще не тот уровень популярности, как у той же матери, чтобы зарабатывать больше. Шоумен назвал дочь артистки очень талантливой. Продюсер уверен, что девушка пойдет по стопам Глюкозы в плане славы.

«Дай бог, чтобы она не переняла негативный опыт, связанный с запрещенными веществами, со скандалами. У нее есть голос, харизма. С ней работают лучшие учителя по вокалу, аранжировки у нее дорогие. Как говорится, на высшем уровне все, и это самое главное», — поделился продюсер.

Лидия Чистякова-Ионова начала записывать песни с 11 лет. По словам Ray, именно отец, бизнесмен Александр Чистяков, помогает ей развиваться в творческой профессии. Певица отмечала, что мать не занимается ее продвижением, но всегда поддерживает и одна из первых оценивает треки.

22 октября Глюкозу оштрафовали по статье об употреблении наркотиков и рецептурных препаратов. Ей назначили административный штраф в размере 5 тыс. рублей.

Позже Глюкоза вышла на связь и рассказала, что в аэропорту к ней подошли сотрудники полиции, которые ждали именно ее и планировали задержание. Полицейские были в штатском. По словам певицы, «один влиятельный» человек подал на нее заявление, из-за которого ее и заподозрили в употреблении наркотиков.

Ранее Фадеев ответил на обвинения Глюкозы в причастности к скандалу с наркотиками.

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