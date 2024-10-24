Жена Янковского рассказала, запрещает ли муж сниматься в обнаженных сценах

Актриса Диана Пожарская призналась в беседе с Voice, что ее муж Иван Янковский не запрещает ей сниматься в обнаженных сценах.

Пожарская уточнила, что в их отношениях нет запретов.

«Мы профессионалы, я считаю. Если это имеет место быть в картине, если это оправдано, то почему нет?» — отметила артистка.

Пожарская добавила, что они с мужем стараются советоваться по поводу новых ролей. Она уточнила, что Иван обладает тонким вкусом и «чутьем».

«Я всегда ему говорю о том, что в первую очередь он должен слушать свое сердце, и если оно откликается, то 100% так», — рассказала актриса.

Пожарская и Янковский сыграли свадьбу в декабре 2021 года. В ноябре у них родился сын Олег. Мальчика назвали в честь деда Ивана — народного артиста СССР Олега Янковского. Янковский рассказывал, что не собирается заставлять ребенка продолжать семейную династию и готов принять любой его выбор профессии.

Пожарская призналась, что она и ее муж — интроверты. Именно поэтому супруги редко выходят в свет.

«Думаю, что родили еще одного интроверта, поэтому мы стараемся никуда его не таскать», — поделилась знаменитость.

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