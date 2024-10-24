Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жена Янковского рассказала, запрещает ли муж сниматься в обнаженных сценах

Актриса Пожарская заявила, что Янковский не запрещает ей играть в обнаженных сценах

close
dianapozharskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Диана Пожарская призналась в беседе с Voice, что ее муж Иван Янковский не запрещает ей сниматься в обнаженных сценах.

Пожарская уточнила, что в их отношениях нет запретов.

«Мы профессионалы, я считаю. Если это имеет место быть в картине, если это оправдано, то почему нет?» — отметила артистка.

Пожарская добавила, что они с мужем стараются советоваться по поводу новых ролей. Она уточнила, что Иван обладает тонким вкусом и «чутьем».

«Я всегда ему говорю о том, что в первую очередь он должен слушать свое сердце, и если оно откликается, то 100% так», — рассказала актриса.

Пожарская и Янковский сыграли свадьбу в декабре 2021 года. В ноябре у них родился сын Олег. Мальчика назвали в честь деда Ивана — народного артиста СССР Олега Янковского. Янковский рассказывал, что не собирается заставлять ребенка продолжать семейную династию и готов принять любой его выбор профессии.
Пожарская призналась, что она и ее муж — интроверты. Именно поэтому супруги редко выходят в свет.

«Думаю, что родили еще одного интроверта, поэтому мы стараемся никуда его не таскать», — поделилась знаменитость.

Ранее Лиам Нисон завершил карьеру героя боевиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами