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Погребняк заявила, что Natan опозорил жену и детей

Модель Погребняк назвала омерзительной связь Natan и Лерчек

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Модель и блогерша Мария Погребняк в беседе с Voice назвала омерзительным то, что блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) флиртовала с певцом Natan на проекте «Звезды в джунглях».

Как отметила Погребняк, Лерчек знала, что Natan женат и у него есть дети. Она призналась, что не хочет говорить ничего плохого про Чекалину. Однако ей непонятна данная ситуация как женщине.

Погребняк добавила, что Natan опозорил свою жену и детей.

«Ты идешь на реалити-шоу. Ты же понимаешь, что везде прослушки и камеры. Ты зачем допустил это? Даже если у тебя возникли чувства к Лерчек, ты после проекта позвони, назначь свидание. Зачем это делать в публичном пространстве? Ты же знаешь, что смотрят дети», — отметила блогерша.

По мнению Погребняк, такое поведение Natan делает больно его детям. Она не может оправдать поступок артиста, даже если тот расстался с женой.

11 октября СМИ опубликовали видео, на котором Лерчек сидела на коленях у Мирова. Знаменитости страстно целовались и обнимались, несмотря на то, что певец женат.

23 октября жена певца Natan Анастасия Швецова заявила, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях».

Ранее ведущая «Давай поженимся!» назвала измену Natan бесконтрольным пиаром.

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