Александр Петров рассказал о желании сняться у Тарантино: «Мы близки по духу»

Актер Александр Петров признался в беседе с изданием «Ведомости», что мечтает сняться у американского режиссера Квентина Тарантино.

«В нем есть самобытность, он ни на кого не похож. Мне кажется, мы близки по духу», — поделился артист.

Александр Петров стал наиболее известен в 2016 году после выхода сериала «Полицейский с Рублевки». В его фильмографии более 70 работ. Он играл в таких картинах, как «Лед», «Метод», «Текст», «Притяжение», «Сто лет тому вперед».

В мае 2024-го Петров заявил, что не умеет петь. По словам Петрова, ему всегда тяжело дается музыка. Артист отметил, что «бог не дал ему слух». Несмотря на отсутствие предрасположенности, актер пытается развивать себя в этом направлении. Он признался, что любит петь.

В июне актриса Ирина Безрукова призналась, что ее удивил Петров, который сыграл Сергея Есенина в фильме режиссера Клима Шипенко «Декабрь». По ее мнению, визуально актер не совсем похож на поэта, однако у него есть «нерв», который позволил ему органично вписаться в роль.

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