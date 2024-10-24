Ярушин отказался комментировать обвинения Киркорова в пропаганде ЛГБТ

Актер и музыкант Станислав Ярушин в беседе с NEWS.ru отказался комментировать обвинения певца Филиппа Киркорова в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ярушин признался, что не любит отвечать на такие вопросы и «копаться в грязи». Он предложил спросить про эту тему у самого Киркорова.

«Пусть он сам разбирается со своей жизнью», — заявил артист.

В октябре Telegram-канал Mash сообщил, что в шоу Димы Масленникова Киркоров сказал в адрес юноши с нарисованными на щеках усами фразу: «Котик, дай мне в ротик». После этого певец пояснил, что так говорили в его детстве. Шоу посмотрели православные активисты из движения «Сорок сороков» и попросили МВД проверить певца на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский заявлял, что проверка обречена на провал, а сами активисты услышали то, что хотели. Он уточнил, что впервые слышит об этой организации.

В том же месяце Киркоров сделал заказ у художницы Дарьи Санатиной. Она выполнит портрет из одежды певца за 2 миллиона рублей. Артист признался, что ему очень нравятся работы девушки.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что дети согласовывают с ним траты выше 2000 рублей.