Солисту «Отпетых мошенников» поставили диагноз

Солисту группы «Отпетые мошенники» Игорю «Гарику» Богомазову диагностировали обострение слизисто-гнойного бронхита. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Богомазов был госпитализирован на минувшей неделе с осложнениями после перенесенной пневмонии. После шести дней в стационаре он был выписан с улучшениями.

В последние годы артист лечился от гипертонии. С августа певец жаловался на повышенное давление, на фоне болезни у него развилось поражение кровеносных сосудов глаз и ухудшилось зрение. Врачи прописали Богомазову диету и умеренные физические нагрузки, а также запретили курить и находиться рядом с курящими.

Игорь Богомазов родился в Ленинграде в 1975 году. Музыкальный коллектив «Отпетые мошенники» был создан им вместе с Сергеем Амораловым и Вячеславом Зинуровым (Том Хаос) в 1996 году. В составе группы он был не только солистом, но и соавтором песен. Богомазов является обладателем премий «Золотой граммофон», «Песня года» и «Стопудовый хит». В 2010 году он покинул группу и начал заниматься сольной карьерой.

Накануне директор Игоря Богомазова Майя Троян сообщила, что певец находится в стабильном состоянии на фоне госпитализации.

Ранее адвокат Ефремова рассказал о его состоянии после слухов о болезни.