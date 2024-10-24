Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Солисту «Отпетых мошенников» поставили диагноз

Mash: у певца Богомазова нашли обострение слизисто-гнойного бронхита

close
garik_bogomazov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Солисту группы «Отпетые мошенники» Игорю «Гарику» Богомазову диагностировали обострение слизисто-гнойного бронхита. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Богомазов был госпитализирован на минувшей неделе с осложнениями после перенесенной пневмонии. После шести дней в стационаре он был выписан с улучшениями.

В последние годы артист лечился от гипертонии. С августа певец жаловался на повышенное давление, на фоне болезни у него развилось поражение кровеносных сосудов глаз и ухудшилось зрение. Врачи прописали Богомазову диету и умеренные физические нагрузки, а также запретили курить и находиться рядом с курящими.

Игорь Богомазов родился в Ленинграде в 1975 году. Музыкальный коллектив «Отпетые мошенники» был создан им вместе с Сергеем Амораловым и Вячеславом Зинуровым (Том Хаос) в 1996 году. В составе группы он был не только солистом, но и соавтором песен. Богомазов является обладателем премий «Золотой граммофон», «Песня года» и «Стопудовый хит». В 2010 году он покинул группу и начал заниматься сольной карьерой.

Накануне директор Игоря Богомазова Майя Троян сообщила, что певец находится в стабильном состоянии на фоне госпитализации.

Ранее адвокат Ефремова рассказал о его состоянии после слухов о болезни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами