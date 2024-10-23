Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гонорар Седоковой увеличился на фоне новости о разводе

«КП»: гонорар Седоковой увеличился на 1 млн рублей на фоне новости о разводе

close
Пресс-служба бара «Шаляпин»

Гонорар певицы Анны Седоковой вырос на 1 млн рублей на фоне новости о ее разводе с третьим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на менеджера компании по организации частных мероприятий.

По его словам, если раньше выступления певицы обходились в 1,5 млн рублей, теперь за концерт она может получить 2–2,5 млн рублей.

«Гонорар растет в том случае, если выступление не в Москве. Кроме того, певица работает с командой своих музыкантов», — говорится в сообщении.

Источник также уточнил, что Седокова после перерыва в карьере планирует выступать в новогодних концертах и новых телешоу.

21 октября сообщалось, что Анна Седокова обратилась в суд, чтобы развестись с Янисом Тиммой. По правилам, суд дал артистке и спортсмену около месяца на примирение, после чего расторгнет брак.

7 сентября Анна Седокова рассказала о решении развестись с баскетболистом Янисом Тиммой. Они были в браке с 2020 года. Она признавалась, что ей и супругу было нелегко принять решение о разрыве. Артистка отметила, что она хотела расстаться уже давно. По словам исполнительницы, ее отношения с Тиммой изжили себя.

Ранее Седокова призвала всех отстать от нее на фоне развода с Тиммой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами