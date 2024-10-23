Гонорар Седоковой увеличился на фоне новости о разводе

Гонорар певицы Анны Седоковой вырос на 1 млн рублей на фоне новости о ее разводе с третьим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на менеджера компании по организации частных мероприятий.

По его словам, если раньше выступления певицы обходились в 1,5 млн рублей, теперь за концерт она может получить 2–2,5 млн рублей.

«Гонорар растет в том случае, если выступление не в Москве. Кроме того, певица работает с командой своих музыкантов», — говорится в сообщении.

Источник также уточнил, что Седокова после перерыва в карьере планирует выступать в новогодних концертах и новых телешоу.

21 октября сообщалось, что Анна Седокова обратилась в суд, чтобы развестись с Янисом Тиммой. По правилам, суд дал артистке и спортсмену около месяца на примирение, после чего расторгнет брак.

7 сентября Анна Седокова рассказала о решении развестись с баскетболистом Янисом Тиммой. Они были в браке с 2020 года. Она признавалась, что ей и супругу было нелегко принять решение о разрыве. Артистка отметила, что она хотела расстаться уже давно. По словам исполнительницы, ее отношения с Тиммой изжили себя.

Ранее Седокова призвала всех отстать от нее на фоне развода с Тиммой.