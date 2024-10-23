Фадеев ответил на обвинения Глюкозы в причастности к скандалу с наркотиками

Продюсер Максим Фадеев в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответил на обвинения Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) в том, что он причастен к задержанию артистки в аэропорту Шереметьево.

Фадеев уточнил, что Глюкоза недвусмысленно намекнула, но не упомянула его фамилию. То же сделала и Ксения Собчак. Продюсер связался с мужем певицы Александром Чистяковым, чтобы прояснить ситуацию. Как оказалось, у исполнительницы есть «стопроцентные» доказательства причастности Фадеева. Шоумен попросил их предоставить, супруг артистки согласился.

Фадеев отметил, что никаких доказательств не может быть по определению. По словам продюсера, если был донос – должна быть и подпись доносчика. Он уверил, что все свои претензии делал только публично.

Фадеев также прокомментировал слова Собчак о «ходящем жаловаться в высокие кабинеты продюсере». Шоумен заявил, что такие высказывания могут делать только те, кто его не знает.

«Что касается бренда Глюк`оZа – он и так принадлежит мне, для этого мне не нужно ничего делать и его «отжимать», как Вы, Ксения, пишете. А о выплаченном мне гонораре, который Вы справедливо упоминаете – это была лишь часть сделки, которая была перенесена на бумаги. Это была часть гонорара за право исполнять песни и пользоваться псевдонимом», – рассказал продюсер.

Фадеев намерен дождаться результатов внутреннего расследования Чистякова. В случае если они не будут предоставлены, продюсер подождет публичных извинений и опровержения «намеков» певицы. Если их тоже не будет, то Фадеев подаст на Глюкозу в суд с целью запретить ей использовать псевдоним.

«А если г-на Чистякова так заботит та самая гонорарная часть – готов ее вернуть, получив обратно все права», – заключил шоумен.

Ранее Глюкоза вышла на связь после задержания в Шереметьево из-за скандала с наркотиками.