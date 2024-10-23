Сарик Андреасян потерял 300 млн рублей из-за фильма с Аксеновой и Биковичем

Режиссер Сарик Андреасян признался, что потерял 300 млн рублей из-за фэнтези-боевика «Кома» с Любовью Аксеновой и Милошем Биковичем. Об этом постановщик сообщил на подкасте Романа Костомарова, опубликованном на Rutube.

Андреасян выступил продюсером проекта. В мировой прокат фильм вышел в ноябре 2019 года и даже полюбился китайскому зрителю. В российском прокате «Кома» появилась чуть позднее, когда кинотеатры по всему миру закрылись из-за пандемии коронавируса. Постановщик потерпел убытки на фильме, поскольку у него слетели все западные контракты и остановился отечественный прокат.

«А фильм нам стоил 300 млн рублей. Ты теперь должен 300 млн, а вариантов не отдать — нет. Потому что, с точки зрения даже закона, это все по договорам, все официально», — пояснил режиссер.

По словам Сарика Андреасяна, он не стал сдаваться и начал искать выход из сложной ситуации. Он прокрутил в голове много вариантов решения проблемы и в какой-то момент вышел на правильный путь. Однако режиссер не уточнил, какое именно решение он принял в тот момент.

Ранее Андреасян объяснил, почему нельзя снимать фильм о единственном выжившем в Охотском море.