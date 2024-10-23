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Андреасян объяснил, почему нельзя снимать фильм о единственном выжившем в Охотском море

Режиссер Андреасян заявил, что фильм о выжившем в море Пичугине не имеет смысла

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МЧС России

Режиссер Сарик Андреасян считает бессмысленной экранизацию истории о единственном выжившем в Охотском море Михаиле Пичугине, поскольку «в ней нет хэппи-энда» Его слова передает ТАСС.

«Я думаю, что снимать такую историю пока нет смысла, потому что в ней нет хэппи-энда. Другое дело, если бы выжил ребенок, то я понимаю, что это какая-то надежда, у него в жизни все впереди», — заявил постановщик.

9 августа Михаил Пичугин вместе с братом и племянником отправился на лодке катамаранного типа от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Вскоре с ними потеряли связь, а спустя три дня они так и не появились в назначенном месте. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших не удавалось.

Лодку нашли 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. За время своего дрейфа Пичугин потерял 50 килограммов, но, в отличие от своих родственников, выжил.

Сарик Андреасян назвал безнадежной историю Михаила Пичугина. Он предположил, что зрители не захотят ее смотреть.

«К примеру, смотрите «Жизнь Пи», то там вы до какого-то момента смотрите сказку, а тут сказки нет, здесь изначально понятно, что это такая мощная драма», — отметил постановщик.

17 октября в Госдуме поддержали идею снять фильм о спасении россиянина после двухмесячного дрейфа. По мнению первого зампреда комитета по культуре Елены Драпеко, участвовать в съемке должны документалисты.

Ранее сообщалось, что Сарик Андреасян снимет сериал про советских моделей.

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