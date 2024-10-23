Россиянки обрушились на соцсети Джареда Лето с просьбой о концерте в РФ

В соцсетях лидера Thirty Seconds to Mars Джареда Лето появилось много сообщений от российских поклонниц, которые просят музыканта поскорее провести концерт в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Россиянки просят, чтобы артист приехал в РФ в следующем году, а не ждал возможности выступить в стране, когда «проблемы разрешатся». Также российские фанатки признаются в любви к артисту.

На момент написания данной новости Джаред Лето закрыл возможность комментировать свои последние посты. Интернет-пользователи могут писать только под старыми постами артиста, поэтому под ними много сообщений как от русскоязычных пользователей, так и от украинских.

Недавно во время концерта в Сербии Джаред Лето также обратился к своим поклонникам из России. Он на русском языке поблагодарил их и пообещал посетить Россию и Украину с шоу, когда «проблемы разрешатся».

Певец признавался, что скучает по русскоязычной аудитории и выразил желание посетить Санкт-Петербург, Москву и Киев. Позднее стало известно, что Лето предлагали 100 млн рублей за концерт в России.

Ранее стало известно, что в Дзержинске отменили концерт певца Shaman.