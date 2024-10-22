Сергей Шнуров запишет коллаб с Инстасамкой

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила в Telegram-канале, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров решил посотрудничать с рэпершей Инстасамкой (Дарья Зотеева – настоящее имя).

«Сергей Шнуров решил отметить развод небанально, записав коллаб с Инстасамкой. Скоро выпустит. Такие дела», — заявила телеведущая.

21 октября Шнуров официально развелся с женой Ольгой Абрамовой. По словам адвоката музыканта, при разводе супруги не делили имущество и не спорили об опеке над детьми. Пару официально развели, через месяц решение вступит в силу. Ни Сергей, ни Ольга не присутствовали на заседании.

Шнуров и Абрамова тайно узаконили свои отношения в октябре 2018 года. Женщина младше музыканта на 18 лет: сейчас ей 33 года, а Шнурову — 51 год. Известно, что Абрамова родилась в семье уральского миллионера Валерия Абрамова.

У пары двое детей. В июне 2021 года у знаменитостей появился на свет первый общий ребенок — сын, имя которого они не раскрывают, а в 2022 году супруги вновь стали родителями. Артист не показывает детей в соцсетях и не рассказывает о них в интервью.

Ранее Шнуров вдвое снизил ценник на свои выступления.