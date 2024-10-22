Актриса Яковлева вышла на связь после госпитализации

Народная артистка России Алена Яковлева подтвердила в беседе с изданием «Абзац» свою госпитализацию.

Яковлева была доставлена два дня назад в больницу с острой болью. Врачи подозревали у знаменитости аппендицит. По словам артистки, в ходе обследования врачи установили другой диагноз, связанный с «кишечными делами».

На данный момент Яковлева находится в стационаре. Она чувствует себя нормально, а острую боль сняли врачи. 63-летняя артистка уточнила, что ей могут сделать операцию.

«Вообще, мой диагноз требует оперативного вмешательства, но пока лапароскопического. Я планирую консультироваться с серьезными специалистами», — поделилась актриса.

Яковлева сообщила, что вынуждена отменить свои ближайшие планы из-за госпитализации.

О госпитализации Яковлевой стало известно 21 октября. Представитель НИИ имени Склифосовского в Москве подтвердил, что актриса находится на лечении в хирургическом отделении. Он заявлял, что состояние артистки оценивается как средней степени тяжести.

Ранее жена Панкратова-Черного Юлия опровергла информацию о срочной операции актера.