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Актриса Яковлева вышла на связь после госпитализации

Актриса Алена Яковлева призналась, что ей может понадобиться операция

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народная артистка России Алена Яковлева подтвердила в беседе с изданием «Абзац» свою госпитализацию.

Яковлева была доставлена два дня назад в больницу с острой болью. Врачи подозревали у знаменитости аппендицит. По словам артистки, в ходе обследования врачи установили другой диагноз, связанный с «кишечными делами».

На данный момент Яковлева находится в стационаре. Она чувствует себя нормально, а острую боль сняли врачи. 63-летняя артистка уточнила, что ей могут сделать операцию.

«Вообще, мой диагноз требует оперативного вмешательства, но пока лапароскопического. Я планирую консультироваться с серьезными специалистами», — поделилась актриса.

Яковлева сообщила, что вынуждена отменить свои ближайшие планы из-за госпитализации.

О госпитализации Яковлевой стало известно 21 октября. Представитель НИИ имени Склифосовского в Москве подтвердил, что актриса находится на лечении в хирургическом отделении. Он заявлял, что состояние артистки оценивается как средней степени тяжести.

Ранее жена Панкратова-Черного Юлия опровергла информацию о срочной операции актера.

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