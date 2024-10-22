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На мужа Глюкозы подали в суд из-за махинаций с землей на 73 млн рублей

Mash: мужа Глюкозы Чистякова обвинили в махинациях с землей в Петербурге

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glukozamusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга певицы Глюкозы Александра Чистякова обвиняют в том, что бизнесмен вывел участок в Выборгском районе Санкт-Петербурга через аффилированную компанию-должника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Чистякову спорный участок продало АО «Главинвестпроект Санкт-Петербург», прежде чем стало банкротом. Однако до этого у компании отсудила землю площадью 28,6 тыс. кв. м фирма «Битуби-эстейт», которая в итоге не получила отсуженное.

«Битуби-эстейт» подала в суд на мужа Глюкозы, обвинив его в махинациях с землей. Сейчас иск компании рассматривает арбитражный суд, поскольку в первой инстанции Чистяков выиграл.

Речь идет об участке на Белоостровской улице в Санкт-Петербурге. Его цена составляет 73 млн рублей.

Недавно стало известно, что певицу Глюкозу оштрафовали по статье об употреблении наркотиков и рецептурных препаратов. Ей назначили административный штраф в размере 5 тыс. рублей.

Позднее СМИ выяснили, что артистку включили в черный список артистов на фоне частых скандалов с наркотиками. Продюсер подтвердила эту информацию, отметив, что Глюкоза всегда употребляла наркотические вещества.

Ранее Никаса Сафронова обвинили в сговоре с племянником ради присвоения фабрики в Ульяновске.

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